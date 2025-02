В Нью-Йорке проводится информационная кампания, приуроченная к 33-й годовщине Ходжалинского геноцида - ФОТО

В связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида проводится информационная кампания у здания Организации Объединенных Наций и по всему Нью-Йорку.

Об этом в своем аккаунте в сети «X» сообщила делегация Азербайджана при ООН.

Happening now: On the occasion of the 33rd anniversary of the Khojaly Genocide, an awareness campaign is taking place in front of the United Nations and throughout the New York City.#KhojalyGenocide #JusticeforKhojaly #Khojaly33 @khojaly_justice pic.twitter.com/K2y7ORZY7h — Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) February 26, 2025