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Трамп: Я не хочу больше тратить деньги на Украину

First News Media23:00 - Сегодня
Трамп: Я не хочу больше тратить деньги на Украину

США не будут предоставлять Украине прямых гарантий безопасности, это должна сделать Европа. Но "некоторые гарантии безопасности" соглашение об украинских ресурсах все же дает.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время заседания американского правительства.

"Это хорошее соглашение для Украины тоже. Они таким образом тоже автоматически получают некоторые гарантии безопасности, потому что мы там будем присутствовать, и Европа будет внимательно за всем следить. Великобритания и Франция сказали, что они хотят ввести туда миротворческие силы. Я думаю, это хорошо", - сказал он.

По словам Трампа, он намерен вернуть "$350 млрд, предоставленных Украине, и гораздо больше" благодаря соглашению о недрах. Он подчеркнул, что Киев получит выгоду от договора, но не в виде прямых гарантий США.

"Я не хочу больше тратить деньги на Украину. Я не буду давать много гарантий. Мы попросим Европу сделать это, но мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что все прошло хорошо", - сказал Трамп.

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