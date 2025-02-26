 Трамп допустил, что сделка по ископаемым с Украиной может достичь $1 трлн | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп допустил, что сделка по ископаемым с Украиной может достичь $1 трлн

First News Media10:22 - Сегодня
Трамп допустил, что сделка по ископаемым с Украиной может достичь $1 трлн

Сделка Соединенных Штатов с Украиной по ее редкоземельным элементам может достигать $1 трлн.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Это очень крупная сделка. Это может быть сделка на $1 трлн», - подчеркнул американский лидер, говоря о соглашении Вашингтона и Киева по украинским полезным ископаемым.

«Мы потратили [на помощь Украине] $350 млрд. Европа получит свои деньги обратно, потому что они направили их в виде кредита, а мы просто дали им 300 или 350 млрд, никто толком не знает. Они (Украина) даже не могут мне ответить на этот вопрос, но, скорее всего, эта [сумма] больше. Так что теперь мы говорим, что <...> хотим получить эти деньги обратно. Мы помогали стране справиться с весьма большой проблемой, с такой проблемой, которая была у очень немногих людей, которая не должна была возникнуть, потому что ее не должно было быть, но она возникла, поэтому мы должны все исправить, но теперь американский налогоплательщик получит свои деньги обратно», - сказал президент США.

Трамп допустил, что Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон 28 февраля чтобы подписать соглашение. Как отмечают местные СМИ, в документе не упоминаются гарантии безопасности Украине, которые были одним из условий для заключения сделки со стороны Киева.

Источник: ТАСС

Поделиться:
244

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам ...

Политика

«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Точка зрения

«А ребенок так и замерз, лежа на мерзлой земле и обняв ручками маму…» ...

В мире

СМИ: Украина представила Турции запланированные на 2025 год проекты по восстановлению пострадавших от войны регионов

Друг Макрона из армянской диаспоры: ЕС хочет, чтобы Турция управляла Арменией, а Франция не поможет

В Таиланде в ДТП с экскурсионным автобусом погибли 18 человек

«Боролись с бредом, который вы начали»: В Налоговом управлении США язвительно ответили на запрос Маска

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и «скромно успешным комиком»

Трамп заявил, что РФ не несет вины за конфликт в Украине

Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине - ОБНОВЛЕНО

FlyOne Armenia попала под запрет на территории Молдовы

Последние новости

Азиз Оруджев приговорен к двум годам лишения свободы

Сегодня, 14:05

«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 14:00

Журналистка Шахназ Бейлергызы переведена под домашний арест

Сегодня, 13:55

Руководство Министерства экономики почтило память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:45

В Баку из автомобиля украли почти 15 тысяч евро

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:35

Хакан Фидан: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Сегодня, 13:30

СМИ: Украина представила Турции запланированные на 2025 год проекты по восстановлению пострадавших от войны регионов

Сегодня, 13:25

Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:18

В Баку чтят память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:08

TƏBİB обнародовал данные о числе пострадавших из-за снежной погоды

Сегодня, 13:01

Представители Красного Креста навестили в феврале армян, находящихся в заключении в Баку

Сегодня, 13:00

Великое возвращение: Уже около 800 ходжалинцев вернулись к родным очагам

Сегодня, 12:35

Эмин Гусейнов: В течение года в Агдам предусмотрено переселить около 10 тысяч человек

Сегодня, 12:30

Друг Макрона из армянской диаспоры: ЕС хочет, чтобы Турция управляла Арменией, а Франция не поможет

Сегодня, 12:25

В Таиланде в ДТП с экскурсионным автобусом погибли 18 человек

Сегодня, 12:20

«Боролись с бредом, который вы начали»: В Налоговом управлении США язвительно ответили на запрос Маска

Сегодня, 12:15

Не менее 19 человек погибли при крушении военного самолета в Судане

Сегодня, 12:10

Почти половина опрошенных россиян выступили за разрешение смертной казни

Сегодня, 12:05

Граждане ОАЭ оштрафованы за незаконную охоту в Билясуварском районе

Сегодня, 12:00
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55