Трамп допустил, что сделка по ископаемым с Украиной может достичь $1 трлн

Сделка Соединенных Штатов с Украиной по ее редкоземельным элементам может достигать $1 трлн.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

«Это очень крупная сделка. Это может быть сделка на $1 трлн», - подчеркнул американский лидер, говоря о соглашении Вашингтона и Киева по украинским полезным ископаемым.

«Мы потратили [на помощь Украине] $350 млрд. Европа получит свои деньги обратно, потому что они направили их в виде кредита, а мы просто дали им 300 или 350 млрд, никто толком не знает. Они (Украина) даже не могут мне ответить на этот вопрос, но, скорее всего, эта [сумма] больше. Так что теперь мы говорим, что <...> хотим получить эти деньги обратно. Мы помогали стране справиться с весьма большой проблемой, с такой проблемой, которая была у очень немногих людей, которая не должна была возникнуть, потому что ее не должно было быть, но она возникла, поэтому мы должны все исправить, но теперь американский налогоплательщик получит свои деньги обратно», - сказал президент США.

Трамп допустил, что Владимир Зеленский планирует отправиться в Вашингтон 28 февраля чтобы подписать соглашение. Как отмечают местные СМИ, в документе не упоминаются гарантии безопасности Украине, которые были одним из условий для заключения сделки со стороны Киева.

Источник: ТАСС