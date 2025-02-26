Трамп предлагает российским олигархам получить ВНЖ в США за $5 млн

Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели правительство запустит новую программу по получению вида на жительство (ВНЖ) в Соединенных Штатах.

Она предусматривает плату за ВНЖ в $5 млн. Полученные деньги, отметил президент, могут пойти на покрытие дефицита бюджета, передает Independent.

«Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта. Это — золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту», — сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, люди, которые смогут потратить на визу $5 млн, будут создавать в США новые рабочие места.

«Это будет путь к гражданству, и богатые люди будут приезжать в нашу страну, покупая эту карту. Они будут богатыми, успешными, тратить много денег, платить много налогов и нанимать много людей. И мы думаем, что это будет чрезвычайно успешно. Никогда раньше ничего подобного не делалось, но это то, что мы собираемся выпустить в течение следующих двух недель», — добавил он.

«Возможно, — ответил Дональд Трамп на вопрос, смогут ли на новый тип американских виз претендовать российские бизнесмены. — Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Думаю, они смогут позволить себе пять миллионов долларов».

Трамп добавил, что администрации не придется утверждать программу в Конгрессе, и с точки зрения закона она легальна. Кандидатам на новую визу, отметил президент, «придется пройти проверку». Программа придет на смену визе EB-5, по которой нужно было вложить примерно $1 млн в проекты на территории США.

Источник: «Коммерсант»