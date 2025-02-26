Трамп поддержал идею соглашения с Россией о редкоземельных металлах

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею о заключении соглашения с Россией по доступу к редкоземельным металлам, сообщают Reuters и CGTN America.

«Хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам», — приводит агентство его слова.

По словам Трампа, США хотели бы покупать у России полезные ископаемые.

Об интересе США к российским редкоземельным металлам Трамп заявил накануне. Вашингтон заинтересован в «огромных запасах» редкоземельных металлов России и других «очень ценных ресурсах», которыми располагает страна, сказал он. Республиканец отметил, что у США также есть «вещи, которые они могли бы использовать».

Источник: РБК