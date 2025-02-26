Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров, следует из публикации газеты Wall Street Journal со ссылкой на эксклюзивный рейтинг компании Altrata.

Согласно рейтингу, включающему в себя 24 позиции, Маск, чье состояние на момент февраля 2025 года оценивается в 419,4 миллиарда долларов, является богатейшим человеком в мире.

Кроме него, в рейтинг вошли основатель американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос (263,8 миллиарда долларов), владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно (238,9 миллиарда долларов), сооснователь американского производителя программного обеспечения Oracle Corporation Ларри Эллисон (237 миллиардов долларов) и глава корпорации Meta Марк Цукерберг (220,8 миллиарда долларов).

Шестое место в рейтинге занял соучредитель Google Сергей Брин с состоянием в 160,5 миллиарда долларов.

Как отмечает Wall Street Journal, совокупное состояние 24 самых богатых людей мира составляет 3,3 триллиона долларов. При этом состояние 16 из которых превышает 100 миллиардов долларов, подчеркивает газета.

Источник: РИА Новости