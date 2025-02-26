«Боролись с бредом, который вы начали»: В Налоговом управлении США язвительно ответили на запрос Маска

Работники налогового управления США составили язвительный ответ на требование главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска к чиновникам предоставить отчет о достижениях за неделю.

Они отправили ему документ, где в числе прочих был пункт «боролись с бредом, который вы начали», передает телеканал CNN.

«Сотрудники налогового управления составили шутливый ответ на электронное письмо Маска. В список вошли пункты «боролись с бредом, который вы начали», «удерживали сотрудников, чтобы они не побили своих начальников», «содержали ваше оборудование в рабочем состоянии» и «не швыряли его о чертову стену»», — приводит телеканал текст письма.

В своем отчете налоговики также возмутились из-за переполоха, к которому привело требование Маска. Они посетовали, что приказ бизнесмена только прибавил им работы в сезон подачи налоговых деклараций. До этого The New York Times сообщил, что руководители ряда федеральных ведомств приказали своим подчиненным и вовсе проигнорировать требование главы DOGE об отчете. В числе тех, кто решил ничего не отвечать Маску, оказались руководитель Пентагона и директор Федерального бюро расследований Кэш Патель. Как написало издание, это «противостояние» покажет, насколько «далеко простирается власть Маска».

В субботу, 22 февраля, федеральные госслужащие США получили от управления кадровой службы электронное письмо под заголовком «Что вы делали на прошлой неделе?» В письме их просили указать «около пяти своих достижений» за прошлую неделю, не упоминая при этом никакой секретной информации. Письмо следовало отправить в управление кадров и своему менеджеру до вторника, 25 февраля. Это стало очередной инициативой Илона Маска. Теперь миллиардер решил задать тот же вопрос более чем двум миллионам американских госслужащих. Они получили письмо от управления кадров, перешедшего под контроль команды DOGE, в субботу после обеда. Незадолго до этого Маск написал в своей соцсети Х, что все, кто не ответит на письмо, будут уволены (в самом письме об этом не упоминалось).

Маск подчеркнул, что действует по инструкциям президента США Дональда Трампа, который призвал его быть «агрессивнее». Письмо главы DOGE вызвало неразбериху среди федеральных служащих. Одни решили ответить сразу, чтобы избежать увольнения. Другие стали писать своим начальникам, чтобы спросить, что им делать, или выразить негодование.

Управление кадров, от имени которого федеральные служащие получили письмо, заявило в полдень в понедельник, что ответ на него является добровольным и не приведет к увольнению. По иронии, сотрудники самого управления до самого вечера не могли понять, нужно ли им отвечать Маску. В итоге около 18:00 они получили инструкции, что ответ не обязателен, но весьма желателен.

Еще больше путаницы внес Дональд Трамп, который вступился и за Маска («Если вы не отвечаете, вы как бы полууволены или уволены, так как многие не отвечают, потому что их не существует»), и за тех министров, которые решили ему не отвечать («Они сделали это в дружеской манере»). Смысл слов Трампа сводился к тому, что идея Маска «гениальна», но агентства, работающие с конфиденциальной информацией, могут ее игнорировать.

Угроза Маска возмутила конгрессменов-демократов — и даже отдельных республиканцев. «Если Илон Маск действительно хочет понять, чего федеральные служащие добились за последнюю неделю, он должен познакомиться с каждым департаментом и агентством и узнать о рабочих местах, которые он пытается сократить», — написала в Х сенатор от Аляски, представительница Республиканской партии Лиза Мурковски.

Сам Маск, кажется, не ожидал такой бурной реакции на свое требование. Он заявил, что его письмо было «проверкой пульса», чтобы найти госслужащих, которые «делают так мало, что вообще не читают свою электронную почту», и работников-призраков, которых на самом деле не существует. Маск добавил, что написание письма должно было занять меньше пяти минут, и возмутился, что это создало «беспокойство такого уровня».

Еще он продолжил настаивать на том, что тем, кто не напишет письмо, грозит увольнение. «По усмотрению президента им будет предоставлен еще один шанс. Неспособность ответить во второй раз приведет к увольнению», — пригрозил Маск вечером в понедельник — вскоре после того, как Трамп заявил о «гениальности» его письма.

Источники: «Газета.ру», «Meduza»