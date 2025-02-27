Глава Michelin обвинил власти Франции в уничтожении промышленности

Франция уничтожает свою промышленность, вводя слишком высокие налоги, считает генеральный директор французского производителя автомобильных шин Michelin Флоран Менего.

«Вы экономически убиваете свою страну, когда вводите налоги, которые намного выше, чем в других странах. Сейчас прямое и косвенное налогообложение во Франции - самое высокое в Европе. Не ждите, что корпорации всё время смогут это принимать», - заявил Менего в интервью агентству Блумберг.

По словам Менего, производство в Европе обходится компаниям в два раза дороже, чем в Азии, причем разрыв значительно увеличился с 2019 года.

«Нам нужно заново приспособиться к промышленному присутствию в Европе, чтобы меньше экспортировать, потому что это нерентабельно», - отметил гендиректор.

Как отмечает агентство, Менего входит в число лидеров французского бизнеса, которые предупреждают о последствиях правительственного кризиса во Франции, затронувшего сферы найма сотрудников и инвестиций.

В ноябре 2024 года французский производитель автомобильных шин Michelin объявил о закрытии двух заводов во французских городах Шоле и Ванн в связи с «ухудшением конкурентоспособности Европы».

Французский производитель шин Michelin переживает трудности в связи с замедлением рынка новых автомобилей. Группа в 2020 году закрыла завод в Ла-Рош-сюр-Йон и готовится к закрытию двух заводов в Германии.

Источник: РИА Новости