Армения завершила строительство КПП на границе с Турцией

Армения завершила строительство КПП «Маргара» на границе с Турцией и готова открыть границу.

Об этом на брифинге сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, сообщают армянские СМИ.

«Мы посетили этот пограничный пункт с премьер-министром республики. Строительные работы завершены, КПП готов к открытию. Вопрос открытия границы является политическим и не зависит исключительно от позиции Армении», - сказал он.

Между Турцией и Арменией, несмотря на общую границу, нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и принципах взаимоотношений, однако они не были ратифицированы сторонами.

1 марта 2018 года Иреван объявил об аннулировании протоколов. В 2021 году Турция и Армения назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования.