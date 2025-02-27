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Матвиенко: РФ была согласна с некоторыми инициативами Эрдогана…

First News Media16:00 - Сегодня
Матвиенко: РФ была согласна с некоторыми инициативами Эрдогана…

Россия была согласна с некоторыми инициативами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по продвижению мирного диалога с Украиной, но Владимир Зеленский отказывался от них.

Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Президент Турции предлагал нашему президенту еще раз несколько инициатив, направленных на продвижение мирного диалога. Мы соглашались. Затем нам было сказано, что президент Зеленский отказывается», - отметила Матвиенко по итогам переговоров с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

Матвиенко во главе делегации верхней палаты российского парламента 26-27 февраля посещает Турецкую Республику с официальным визитом.

Источник: ТАСС

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