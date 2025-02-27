Канадцы требуют лишить Маска гражданства

Число подписавшихся жителей Канады под петицией с требованием лишить американского предпринимателя Илона Маска канадского гражданства превысило уже 315 тысяч.

Ранее сообщалось, что, согласно тексту онлайн-петиции, жители Канады требуют лишить Маска канадского гражданства, утверждая, что получивший гражданство Канады в 1989 году американский предприниматель действовал во вред интересам страны, вмешивался в её выборы и стал членом иностранного правительства, которое «стремится подорвать» канадский суверенитет.

Как следует из данных петиции, опубликованной на сайте палаты общин Канады, число подписавшихся достигло уже более 317,6 тысячи человек.

Ранее президент США Дональд Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада» на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. А американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий в администрации Трампа департамент эффективности государственного управления (DOGE), называл Трюдо «девочкой» и заявлял, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.

Источник: РИА Новости