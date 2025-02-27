Израиль не намерен выводить свои силы с границы Газы и Египта

Израиль не выведет свои войска с границы между палестинским сектором Газа и Египтом.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его информации, предполагалось, что военные начнут вывод войск из этого региона в начале марта, если нынешнее перемирие, срок действия которого истекает в субботу, будет продлено. «Мы не покинем Филадельфийский коридор, - сообщил CNN источник. - Мы не позволим убийцам из ХАМАС снова разъезжать по нашим границам на грузовиках и с винтовками, и мы не позволим им снова укреплять свои позиции с помощью контрабанды».

Источник: ТАСС