«Открытие» Пашиняна: Снег пошел на пользу сельскому хозяйству

Снег имел очень важное значение в плане организации предстоящего сельскохозяйственного года.

Об этом на заседании правительства Армении 27 февраля заявил премьер-министр Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Вместе с тем он заметил, что погода немного задержит сезон в сфере дорожного строительства. Пашинян вновь указал на серьезные проблемы с качеством строительства школ. Одновременно он с радостью сообщил, что во второй половине 2024 года страна в этом вопросе оказалась на пороге качественного прорыва. «Изменения есть, и они очевидны», - заверил премьер-министр.