Путин оценил контакты России и США

Первые контакты с новой администрацией президента США вселяют надежды, у сторон есть встречный настрой.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, его слова приводит ТАСС.

«Первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды», - отметил он.

27 февраля в американском генконсульстве в Стамбуле проходят переговоры представителей США и России. Стороны обсуждают проблемы работы посольств. Встреча началась около 10 утра по московскому времени.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, по данному вопросу во время российско-американской встречи в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности. В Турции проходит встреча на экспертном уровне.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.