Финансирование Евросоюзом протестов в Грузии происходит через посольства стран ЕС в Армении. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки России.

В разведслужбе отметили, что представительство ЕС в Грузии платит до €120 каждому участнику антиправительственных акций.

В целом Брюссель сейчас пытается формировать антиправительственные настроения в Грузии у блогеров, журналистов, IT-специалистов и российских релоктантов. На эти цели блогерам готовы выделять до €50 тыс.

«Еврочиновники хотят активизировать протесты и создать «единый кулак» из оппозиционных партий против правящей «Грузинской мечты», - добавили в российской спецслужбе.

Напомним, отношения Грузии и ЕС ухудшились в 2024 году, и Тбилиси все чаще становится объектом критики лидеров Евросоюза из-за принимаемых решений. Особенно напряженными эти отношения стали после того, как власти Грузии в конце года объявили об исключении из повестки до 2028 года вопроса о переговорах по вступлению Грузии в ЕС. Вслед за этим в Тбилиси произошли масштабные акции протеста.

Источник: Взгляд.ру