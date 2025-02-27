Совет нации Алжира объявил о прекращении отношений с Сенатом Франции

Совет нации Алжира (верхняя палата парламента) объявил в среду о немедленном прекращении отношений с французским Сенатом.

Об этом сообщил информационный портал Algerie360.

По его данным, решение принято в ответ на посещение на текущей неделе председателем Сената Франции Жераром Ларше сахарского города Эль-Аюн, который находится под контролем марокканских властей. В Совете нации поездку Ларше расценили как «безответственную, провокационную, неприемлемую и противоречащую международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН». По мнению алжирских властей, визит представляет собой «вопиющий вызов международной легитимности и явную предвзятость в пользу колониального подхода».

Разрыв отношений, как сообщили в Совете нации, влечет за собой также приостановку действия протокола межпарламентского сотрудничества. По мнению наблюдателей, это может еще больше осложнить дипломатические отношения двух государств.

Напомним, 30 июля 2024 года власти Алжира решили немедленно отозвать своего посла во Франции в связи с тем, что Париж признал марокканский план предоставления автономии Западной Сахаре единственной основой для разрешения конфликта. Алжир поддерживает право сахарского народа на самоопределение и независимость и отвергает контроль Марокко над Западной Сахарой, считая его оккупацией.

Источник: ТАСС