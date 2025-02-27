Администрация Трампа отменит более 90% контрактов USAID

Администрация президента Дональда Трампа планирует аннулировать более 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) и Госдепартамента на оказание иностранной помощи.

Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (АР).

В меморандуме, попавшем в распоряжение АР, описываются результаты проведенного по распоряжению Трампа обзора всех предоставленных USAID денежных средств. США планируют прекратить помощь иностранным государствам в размере $60 млрд. Администрация Трампа изложила свои планы в меморандуме и судебных документах, поданных в среду, уточняет агентство.

Оно обращает внимание на то, что это решение принято после постановления американского суда, который предписал снять запрет на финансирование иностранной помощи до завершения 26 февраля.

Администрация Трампа 3 февраля фактически приостановила деятельность USAID. Решением Трампа временным руководителем этой структуры назначен госсекретарь Марко Рубио.

Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи Илона Маска, которого президент назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США.

Источник: ТАСС