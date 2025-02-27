Сегодня в Стамбуле состоятся американо-российские переговоры

Встреча полномочных представителей США и России состоится сегодня, 27 февраля в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан накануне заявил, что представители США и России встретятся для того чтобы обсудить мирный процесс по Украине.

Вчера же, но чуть раньше по времени, глава МИД России Сергей Лавров в Катаре на пресс-конференции по итогам своего визита в эту страну сообщил, что РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран.