ХАМАС назвало условия освобождения оставшихся заложников

ХАМАС заявило, что освободит оставшихся заложников только при соблюдении соглашения о прекращении огня с Израилем, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление палестинского движения.

«ХАМАС заявило, что оставшиеся заложники будут освобождены только при соблюдении соглашения о прекращении огня (с Израилем — Прим. ред.)», — передает агентство со ссылкой на заявление.

Движение также выразило готовность начать переговоры по второй фазе соглашения.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что палестинское движение ХАМАС передало тела четырех заложников Международному комитету Красного Креста в секторе Газа. Позднее газета Times of Israel сообщала, что МККК передал тела погибших израильским военным в Газе.

Одновременно с этим Израиль освободил порядка 700 палестинских заключенных, около 100 из них прибыли в Египет, а остальные — в Сектор Газа.

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире.

Источник: РИА Новости