100 млн евро и ни одного стадиона: Армянский футбол в центре коррупционного скандала

По итогам проверок в Федерации футбола Армении инициировано уголовное дело.

Об этом пишет газета «Жоховурд», напоминая о проверках в ФФА, начавшихся в прошлом месяце.

Источники издания сообщают, что они проходили в техническом центре-академии ФФА, которым руководит протеже министра окружающей среды Акопа Симидяна.

На прошлой неделе было инициировано уголовное дело по статьям за отмывание денег и мошенничество, приводу был подвергнут один из сотрудников ФФА. В СК газете сообщили, что он связан с обслуживанием футбольных полей.

Газета пишет, что глава ФФА Армен Меликбекян и его заместитель Армен Никогосян давно провалили развитие футбола – это и позорные результаты сборных разных возрастных категорий, и уход из футбола крупных инвесторов. Не зря тысячи болельщиков и даже некоторые клубы требуют отставки руководства ФФА.

До сих пор власти не обращали на это внимания, несмотря на многочисленные сообщения о ситуации в федерации, хищениях и «отмазке» от армии через ФФА. В СМИ даже фигурировала информация, что ФФА получила в последние годы из разных источников порядка 100 млн евро, однако ни нового стадиона и ни успехов в футболе болельщики не увидели.

И вот на фоне предстоящих парламентских выборов власти, по всей вероятности, озаботились ситуацией в федерации.