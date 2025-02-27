В Кремле назвали условие для возвращения Meta в Россию

Разблокировка сервисов Instagram и Facebook в России может произойти после того, как компания Meta выполнит законы России, это относится и к другим компаниям, и никак не связано с уровнем доверия между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию», - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, возможна ли вместе с возвращением доверия между РФ и США разблокировка Facebook и Instagram в России.

Источник: РИА Новости