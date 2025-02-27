Пезешкиан допустил возобновление переговоров с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о возможности возобновления переговоров с США, если Вашингтон сможет доказать свою договороспособность.

Как передает ТАСС, об этом сообщаеь пресс-служба президента Ирана.

"Не нужно бояться санкций. Некоторые говорят, что у нас нет другого варианта, кроме как сесть за стол переговоров [с США]. Однако мы не говорили, что не будем вести переговоры. Мы лишь не будем склонять голову перед бандитами", - приводит слова президента его пресс-служба. "У нас есть поговорка: "Сначала докажи свое родство, а потом претендуй на наследство", - пояснил он, отмечая, что нельзя сначала ввести все санкции, а потом предлагать переговоры.