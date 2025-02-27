Трамп заявил, что «дела с Россией идут очень хорошо»

Президент США Дональд Трамп на первой встрече своего кабинета в Белом доме сообщил, что взаимодействие с Россией идет «очень хорошо».

«У нас очень хорошо идут дела с Россией», – заявил американский лидер на встрече, передает РИА Новости.

Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в деятельности посольств и других загранучреждений, создать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса в Украине.