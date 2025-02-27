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В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США

First News Media11:30 - Сегодня
В Стамбуле начались переговоры между представителями России и США

В резиденции американского генконсула в Стамбуле проходят переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств, сообщил корреспондент РИА Новости.

Встреча началась около 10:00 мск в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров, анонсируя встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько обе стороны смогут двигаться быстро и эффективно в решении проблемных вопросов.

Источник: РИА Новости

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