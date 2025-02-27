БРИКС приостанавливает расширение

БРИКС не планирует продолжать расширение в 2025 году из-за ряда институциональных проблем. Об этом сообщили газете «Известия» в министерстве иностранных дел Бразилии, которая на год стала председателем организации.

Новые члены присоединялись к БРИКС в последние два года, только за 2024-й приглашения стать партнерами получили 12 стран, девять из которых уже дали свое согласие.

В бразильском МИД заявили, что в результате расширения возникло несколько институциональных проблем, появились трудности из-за растущего количества мероприятий.

В некоторой степени речь идет о дублировании работы между существующими механизмами, отсутствует консолидированный и постоянный реестр документов и инициатив, что усложняет работу для новых членов, заявил представитель шерпы Бразилии в БРИКС Дэниель Лейтао.

БРИКС — межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее в США заявили, что угроза пошлинами повлияла на решение БРИКС.