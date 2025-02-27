Пашинян пригласил граждан на обсуждение проекта идеологии «Реальной Армении»

Никол Пашинян призвал граждан на обсуждение проекта идеологии «Реальной Армении»

«Уважаемые граждане, на прошлой неделе я опубликовал проект идеологии Реальной Армении, который в эти дни широко обсуждается в социальных сетях, в прессе и среди общественности. Я считаю важным проводить прямые обсуждения проекта с гражданами. Приглашаю граждан, заинтересованных в таком обсуждении, группами по 20-30 человек в правительство для обсуждения проекта в непринужденной обстановке», написал он на своих страницах в соцсетях.

«Сформируйте свои группы и отправьте запрос на встречу по электронной почте [email protected], приложив список граждан, желающих принять участие во встрече.

Вы также можете подать заявку на встречу индивидуально, и мы пригласим вас на встречу, сформировав группы по 25-30 человек», написал Пашинян.