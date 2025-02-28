Пашинян планирует изменить текст преамбулы конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует вынести на референдум по изменению Конституции страны предложение о замене в преамбуле документа ссылки на декларацию о независимости.

Вместо этого будет использован проект «Реальная Армения» его авторства.

Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на источники в правящей партии «Гражданский договор».

По данным издания, Пашинян твердо намерен реализовать этот план даже без широкой политической поддержки инициативы.

Отметим, что в сентябре 2024 года Пашинян заявил о возможности изменения конституции Армении для заключения мирного договора с Азербайджаном.

19 февраля Пашинян в обращении к гражданам заявил о необходимости проведения всенародного референдума для принятия новой конституции Армении. В ходе обращения премьер представил проект идеологии «Реальная Армения», выдвинутой ранее армянскими властями.

Представители властей заявляли о планах разработать новый текст конституции до парламентских выборов 2026 года.