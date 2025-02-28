В Пакистане в мечети произошел взрыв

По меньшей мере 4 человека погибли, еще 12 получили ранения в результате взрыва в мечети при медресе в пакистанском городе Акора, округ Новшера.

Об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его информации, в медицинских учреждениях объявлен режим повышенной готовности.

Отмечается, что это была последняя пятничная молитва перед священным для мусульман месяцем Рамазан, привлекшая большую толпу верующих. Медресе Дарул Улум Хаккания является одной из крупнейших исламских школ в стране.

Источник: ТАСС