В МИД РФ раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле

Делегации России и США на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств на взаимной основе и созданию условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей, сообщил МИД.

Переговоры прошли в четверг в резиденции американского генконсула и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев.

Москва и Вашингтон обсудили:

вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США;

пути преодоления многочисленных «раздражителей» в отношениях стран;

американским представителям предложили рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.

В МИД подчеркнули, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе, диалог по этому каналу продолжат.

Источник: РИА Новости