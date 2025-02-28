В МИД РФ раскрыли подробности переговоров России и США в Стамбуле
Делегации России и США на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств на взаимной основе и созданию условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей, сообщил МИД.
Переговоры прошли в четверг в резиденции американского генконсула и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев.
Москва и Вашингтон обсудили:
вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США;
пути преодоления многочисленных «раздражителей» в отношениях стран;
американским представителям предложили рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения.
В МИД подчеркнули, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе, диалог по этому каналу продолжат.
Источник: РИА Новости