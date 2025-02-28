Москва и Вашингтон согласовали шаги по финансированию дипмиссий

Россия и Соединенные Штаты на консультациях в Стамбуле согласовали совместные шаги по обеспечению финансирования дипмиссий, обсудили пути преодоления многочисленных «раздражителей» в отношениях.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных «раздражителей», доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций, - указали в дипведомстве. - Согласованы совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей».

Источник: ТАСС