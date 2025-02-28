Россия и США обсудили возможность возобновления прямого авиасообщения
Россия предложила американской стороне рассмотреть возможность возобновления прямого авиасообщения.
Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров между директором департамента Северной Атлантики Александра Дарчиева и заместителем госсекретаря США Сонатой Коултер.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Стороны условились продолжать диалог по данному каналу.
«В конкретном плане американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — сказано в сообщении МИД России.
Источник: Газета.ру
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