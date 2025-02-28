Румыния готова стать хабом для миротворцев

Румыния не намерена отправлять своих миротворцев в Украину, однако готова быть логистическим центром для европейских «миротворческих сил».

Об этом в ходе брифинга сообщил и. о. президента страны Илие Боложан, его слова приводит РИА Новости.

«Судя по позициям партий, в парламенте отсутствует поддержка для отправки войск Румынии. Мы могли бы помочь как логистический узел, это может включать предоставление логистической поддержки: транспорт, размещение и коммуникации», — сказал он.

Также Боложан отметил, что обсуждение отправки военнослужащих в данный момент является преждевременным.

«Это возможно только после заключения мирного соглашения, когда речь зайдет о миротворцах, — считает и. о. президента Румынии.

Он добавил, что изложит позицию Румынии 6 марта на заседании Европейского совета.

Накануне стало известно, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может отправить миротворческий контингент на территорию Украины.

27 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов отправить сухопутные и военно-воздушные войска для обеспечения мира в Украине после того, как будет достигнут режим прекращения огня.

Источник: Газета.ру