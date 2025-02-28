Орбан: Возглавляемых послом США ЛГБТ-парадов больше в Будапеште не будет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЛГБТ-парады больше не будут проходить в Будапеште.
По его словам, возглавлявший их американский посол Дэвид Прессман покинул страну. Об этом премьер сказал в эфире радио Kossuth.
«Американский посол, который ранее ходил во главе прайда в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и оно не состоится», — проинформировал Орбан.
Ранее Дэвид Прессман говорил открыто о своей нетрадиционной ориентации. США пока не назначили нового посла.
Источник: российский Первый канал
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