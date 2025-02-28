Орбан: Возглавляемых послом США ЛГБТ-парадов больше в Будапеште не будет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЛГБТ-парады больше не будут проходить в Будапеште.

По его словам, возглавлявший их американский посол Дэвид Прессман покинул страну. Об этом премьер сказал в эфире радио Kossuth.

«Американский посол, который ранее ходил во главе прайда в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и оно не состоится», — проинформировал Орбан.

Ранее Дэвид Прессман говорил открыто о своей нетрадиционной ориентации. США пока не назначили нового посла.

Источник: российский Первый канал