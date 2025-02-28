Ограбление пресс-секретаря Пашиняна: ущерб оценили в $50 тысяч

В результате квартирной кражи пресс-секретарю премьера Армении Назели Багдасарян причинен ущерб в размере примерно $50 тысяч, сообщает в пятницу газета «Жоговурд».

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Иреване ограбили квартиру пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян. Правоохранители уже нашли и задержали членов группы, предположительно причастной к этому преступлению.

По данным издания, воры проникли в дом Багдасарян, открыв дверь специальным ключом.

Сама Багдасарян отказалась комментировать случившееся. Однако своим близким, согласно публикации, она сообщила, что украдены дорогие ювелирные изделия, бижутерия, часы.

«По предварительным данным, воры причинили ей ущерб в размере 50 тысяч долларов. Но это очень приблизительный подсчет», – отмечается в публикации.

Напомним, в конце декабря прошлого года ограбили и особняк шурина Пашиняна – депутата Грачья Акопяна, украв деньги, золотые украшения и часы. Общий размер ущерба составил порядка 20 тысяч долларов.