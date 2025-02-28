Трамп ответил, извинится ли перед Зеленским за то, что назвал его «диктатором»

Дональд Трамп, ранее назвавший Владимира Зеленского «диктатором» ответил, планирует ли извиниться перед президентом Украины за свои слова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Дональда Трампа и Кира Стармера после их встречи в Вашингтоне.

На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Трампа., планирует ли он извиниться перед украинским президентом за то, что назвал его «диктатором без выборов». Впрочем, американский президент не стал прямо отвечать. В то же время он заявил об уважении к Зеленскому.

У меня очень большое уважение к Зеленскому. Украинцы сражались очень смело. Мы предоставили огромное количество снаряжения, надеюсь, что оно было полезным,– заявил Трамп.

Президент США добавил, что в пятницу, 28 февраля, ожидает хорошей встречи с Зеленским. Также он добавил, что «поладит» с украинским лидером.

Трамп не смог припомнить, называл ли Зеленского диктатором, и выразил сомнение, что мог такое сказать. На вопросы журналистов, до сих пор он считает украинского президента диктатором, американский лидер ответил: «Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог бы такое сказат»".