В Китае казнили женщину, похитившую и продавшую 17 детей

В Китае привели в исполнение смертный приговор 61-летней Юй Хуаин, которая вместе с сообщниками похитила и продала 17 детей, сообщили в верховной народной прокуратуре КНР.

В октябре 2024 года суд в провинции Гуйчжоу на юге Китая приговорил Юй Хуаин к смертной казни.

«После утверждения Верховным народным судом смертного приговора народный суд средней ступени города Гуйян провинции Гуйчжоу 28 февраля привел в исполнение смертный приговор в отношении Юй Хуаин», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Как ранее сообщало агентство Синьхуа, суд установил, что Юй Хуаин с 1993 по 2003 годы вместе со своими сообщниками похитила 17 детей из провинций Гуйчжоу и Юньнань, а также города Чунцин и продала их в провинции Хэбэй.

Ранее газета «Синьцзинбао» сообщала, что на суде Юй Хуаин была безразлична к потерпевшим и не выказывала раскаяния.

По информации издания, первым, кого продала Юй Хуаин, стал ее собственный ребенок. В 2004 году она уже была арестована за похищение и продажу детей, но ей удалось выдать себя за другого человека и в результате она была приговорена всего к 8 годам тюрьмы.

Источник: РИА Новости