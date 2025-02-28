Макрон против США: Франция призвала Европу отказаться от вассализации в отношениях с США

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны ЕС воспротивиться «счастливой вассализации» в отношениях с США, передает агентство Франс Пресс.

«В ходе двухдневного государственного визита в Португалию Эммануэль Макрон призвал европейцев быть «более сплоченными и сильными, чем когда-либо» и отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США», - пишет агентство.

Макрон призвал европейцев «вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи».

Французский президент подчеркнул, что считает необходимым для ЕС принимать обстоятельные решения в технологической, промышленной и военной сферах.

Источник: РИА Новости