SAA готовит массовые сокращения – под ударом тысячи сотрудников

Администрация социального обеспечения (SAA) США готовится уволить тысячи сотрудников, под сокращения может попасть до 50% персонала ведомства, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на осведомленные источники.

«Администрация социального обеспечения готовится уволить как минимум 7 тысяч человек из 60 тысяч сотрудников... Сокращение рабочей силы... может достигнуть 50%», - говорится в сообщении.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в пятницу ведомство сообщило сотрудникам о планах по «значительному сокращению штата» и переводу работников на другие должности. Указывается, что сотрудникам предложили написать заявления о добровольном уходе.

Источник: РИА Новости