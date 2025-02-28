Молдова отложила аккредитацию посла РФ

В Молдове перенесли аккредитацию посла РФ Олега Озерова из-за «‎недружественных высказываний» про Кишинев со стороны Москвы.

Об этом заявил глава МИД республики Михай Попшой в интервью телеканалу TV8.

«‎Произошел шквал экстремально недружественных, агрессивных, воинственных заявлений в адрес Молдовы со стороны нескольких представителей Российской Федерации, поэтому это решение было отменено», — сказал министр.

Попшой уточнил, что кандидатура Озерова была согласована с властями Молдовы, однако пока представитель РФ не может считаться аккредитованным и не может участвовать в мероприятиях высокого уровня.

Озеров же в интервью молдавскому телеканалу ТВС-21 выразил надежду, что власти страны все-таки организуют церемонию вручения им верительных грамот президенту Молдовы Майе Санду.

13 февраля МИД Молдовы вызвал российского посла Олега Озерова после падения двух дронов на юге страны. Молдавские дипломаты назвали нарушения воздушного пространства страны «серьезной угрозой безопасности» и нарушением своего суверенитета.

Источник: Газета.ру