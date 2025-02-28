ЦАХАЛ заявил об уничтожении члена «Хезболлах», отвечавшего за поставки оружия
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала на востоке Ливана члена шиитского движения «Хезболлах», который отвечал за поставки оружия движению через сирийско-ливанскую границу.
«Вчера (в четверг) ВВС Израиля нанесли удар в районе Хермеля и ликвидировали Мухаммада Махди Али Шахина, террориста «Хезболлах», который координировал террористические операции по закупке оружия на границе Сирии и Ливана после вступления в силу договоренностей о прекращении огня между Ливаном и Израилем», - говорится в сообщении.
В пресс-службе армии обороны Израиля утверждают, что он отвечал за заключение сделок по закупкам оружия для движения, после чего распределял полученный груз среди различных подразделений «Хезболлах».
Источник: РИА Новости