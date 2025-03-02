Правящая партия Турции рассматривает выдвижение Эрдогана на досрочные выборы

Зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Хюсейин Яйман заявил, что в партии рассматривают перспективу повторного выдвижения президента Реджепа Тайипа Эрдогана на досрочные выборы президента в ноябре 2027 года.

Об этом сообщило агентство IHA.

"Надеемся, что мы снова выдвинем кандидатуру нашего президента на выборах, которые состоятся в ноябре 2027 года. Нет необходимости в другом кандидате. На следующих выборах мы снова сделаем главой страны нашего президента", - сказал он на встрече с членами ПСР в Анталье.

Политик указал, что кандидатура Эрдогана будет выдвинута Республиканским альянсом, в который входят ПСР и Партия националистического движения.

В конце февраля газета Türkiye со ссылкой на внутрипартийные дискуссии в ПСР сообщала, что члены правящей партии неофициально обсуждают вариант проведения досрочных президентских и парламентских выборов осенью 2027 года. Целью переноса голосования называют намерение ПСР снова выдвинуть в качестве кандидата на высший пост Эрдогана. По Конституции Турции в 2028 году, когда по плану должны состояться выборы, он больше не сможет бороться за президентское кресло, но в случае досрочных выборов у него появляется такое право.

Ранее оппозиция призвала власти принять решение о досрочных выборах в 2025 году. Между тем для реализации решения о досрочных выборах необходима соответствующая санкция парламента. Сейчас у ПСР и ее соратника Партии националистического движения не хватает голосов, чтобы провести через парламент резолюцию о досрочном голосовании. Для этого требуется минимум 360 голосов. У оппозиции тоже не хватит мандатов.

Официально же в ПСР и в руководстве страны пока заявляют, что вопрос о досрочных выборах не стоит в повестке.

Источник: ТАСС