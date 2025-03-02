В Белом доме рассказали, что Трамп съел обед Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским буквально и фигурально съел его обед.

"Ему (Трампу - прим. ТАСС) понравился обед. <...> Он в прямом и переносном смысле съел обед президента Зеленского. Это было его (Трампа - прим. ТАСС) решение [отменить официальный обед с Зеленским]", - сказала Ливитт, коснувшись соответствующего вопроса ведущей телеканала Fox News.

В пятницу, после того как встреча Трампа и Зеленского была прервана, корреспондентка Fox News Джеки Хайнрик написала в X, что приготовленный к переговорам обед должны были отдать сотрудникам пресс-службы Белого дома.

Источник: ТАСС