Маск счел отказ Зеленского от прекращения огня бесчеловечным

Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США, считает отказ Владимира Зеленского от скорейшего прекращения огня в конфликте на Украине "жестоким и бесчеловечным".

"Я говорил более двух лет назад, что Украина должна либо стремиться к миру, либо нести тяжелые потери без каких-либо приобретений. Последнее [тогда] было выбором Зеленского. Теперь он хочет сделать это снова. Это жестоко и бесчеловечно", - написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Источник: ТАСС