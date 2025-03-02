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В Лондоне начался европейский саммит по Украине

First News Media18:45 - 02 / 03 / 2025
В Лондоне начался европейский саммит по Украине

Европейский саммит по Украине начался в воскресенье днем в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона.

Во встрече, организованной премьер-министром Великобритании Киром Стармером, принимают участие представители 18 стран и объединений.

На мероприятие съехались лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский.

Турция представлена министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Среди участников саммита также был замечен посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

В преддверии встречи канцелярия информировала, что участники саммита сфокусируются на укреплении позиций Украины, включая военные поставки Киеву и "экономическое давление" на Россию. В воскресенье утром в интервью вещательной корпорации Би-би-си Стармер заявил, что саммит будет посвящен вопросу формирования военной "коалиции доброй воли" для обеспечения безопасности Украины после урегулирования конфликта.

По его словам, участники встречи обсудят способы "обеспечения гарантий безопасности Украины", чтобы добиться "длительного мира". Стармер отметил, что речь идет о создании "коалиции доброй воли", в которую войдут не все страны - члены НАТО, а только те государства, которые изъявят желание участвовать в ней. Он добавил, что "пока дальше других при обсуждении этого вопроса продвинулись Великобритания и Франция".

Источник: ТАСС

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