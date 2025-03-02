Трамп объявил английский официальным языком США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о признании английского официальным языком Соединенных Штатов.

Текст документа распространила в субботу пресс-служба Белого дома.

"Этот указ определяет английский язык в качестве официального языка Соединенных Штатов", - говорится в документе.

"Наши исторические руководящие документы, включая Декларацию независимости и Конституцию, были написаны на английском языке. Поэтому давно необходимо объявить английский официальным языком Соединенных Штатов", - отмечается в тексте указа. Подчеркивается, что принятые меры будут содействовать единству и формированию общей американской культуры для граждан страны.

Указ также отменяет действие документа от 2000 года об улучшении доступа к услугам для лиц с ограниченным знанием английского языка.

По данным Бюро переписи населения США, более 78% американцев используют в жизни только английский язык. Однако миллионы американских граждан и людей, переехавших в страну, говорят и на других языках, например вьетнамском, испанском, китайском. Так, например, испанский является первым языком для около 13% населения страны.

Источник: ТАСС