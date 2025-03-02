ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от выполнения соглашения по Газе

Радикальное движение ХАМАС обвинило власти Израиля в уклонении от выполнения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Таким образом представитель движения Махмуд Мардави прокомментировал заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что еврейское государство принимает предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о временном прекращении огня в секторе Газа на периоды Рамадана и Песаха.

"Последнее заявление офиса Нетаньяху подтверждает неоднократное уклонение оккупационных властей от подписанных ими соглашений", - говорится в заявлении Мардави, которое приводит катарский телеканал Al Jazeera. По словам представителя радикалов, "продолжающиеся израильские манипуляции" не вернут заключенных их семьям, а наоборот, подвергнут их жизни опасности. Единственный способ осуществить соглашение - начать реализацию его второй фазы, которая включает прекращение огня, полный вывод войск и восстановление сектора Газа, заявил Мардави.

Источник: ТАСС