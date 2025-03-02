В Анкаре из-за утечки газа в мечети пострадали 16 человек

В районе Кечиорен в столице Турции Анкаре 16 человек пострадали в результате утечки газа в системе отопления мечети и были доставлены в больницу.

Как сообщает Haber Global, инцидент произошел во время совершения таравих-намаза (ночной молитвы в месяц Рамазан). Несколько прихожан почувствовали ухудшение самочувствия.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, спасательные службы и полиция.

В ходе расследования установлено, что утечка угарного газа произошла в помещении мечети, предназначенном для женской молитвы. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы.

По факту происшествия начато расследование.