В Анкаре из-за утечки газа в мечети пострадали 16 человек
В районе Кечиорен в столице Турции Анкаре 16 человек пострадали в результате утечки газа в системе отопления мечети и были доставлены в больницу.
Как сообщает Haber Global, инцидент произошел во время совершения таравих-намаза (ночной молитвы в месяц Рамазан). Несколько прихожан почувствовали ухудшение самочувствия.
На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, спасательные службы и полиция.
В ходе расследования установлено, что утечка угарного газа произошла в помещении мечети, предназначенном для женской молитвы. Пострадавших оперативно доставили в ближайшие больницы.
По факту происшествия начато расследование.
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