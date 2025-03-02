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Возраст ледяной шапки на полюсе Марса удивил ученых - ФОТО

First News Media10:15 - 02 / 03 / 2025
Возраст ледяной шапки на полюсе Марса удивил ученых - ФОТО

Группа ученых из Немецкого аэрокосмического центра обнаружили, что ледяная шапка на Северном полюсе Марса гораздо моложе, чем предполагалось.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Северная полярная шапка Марса, достигающая 1000 километров в ширину и трех километров в толщину, оказывает давление на поверхность планеты, заставляя ее проседать.

Используя методы, аналогичные тем, что применяются для изучения ледниковых щитов на Земле, команда измерила скорость этого процесса, известного как ледниковое изостатическое регулирование. Оказалось, что поверхность под ледяной шапкой опускается со скоростью до 0,13 миллиметра в год.

Ледниковое изостатическое регулирование — процесс, при котором поверхность планеты деформируется под весом льда, а затем «отскакивает» после его таяния. На Земле этот эффект наблюдается, например, в Скандинавии, где поверхность до сих пор поднимается после последнего ледникового периода.

Скорость деформации позволяет ученым изучать свойства мантии, включая ее вязкость и температуру.

На Марсе подобные измерения впервые позволили оценить внутреннее строение планеты. Оказалось, что верхняя мантия Марса намного холоднее и жестче, чем у Земли. Это подтверждает, что северная полярная шапка относительно молода — ее возраст оценивается от 2 до 12 миллионов лет.

Исследование стало первым случаем, когда ледниковое изостатическое регулирование было обнаружено на другой каменистой планете.

Научная работа также показала, что внутренняя часть Марса неоднородна. Если под северным полюсом мантия холодная и вязкая, то в экваториальных регионах могут существовать локальные зоны расплава.

Эти данные помогают лучше понять геологическую активность Марса, включая его вулканическую историю и процессы, происходящие в недрах планеты.

Источник: Gazeta.ru

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