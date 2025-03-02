Bloomberg: США ждут извинений от Зеленского

Для восстановления отношений с Вашингтоном Владимиру Зеленскому следует принести публичные извинения за произошедшее на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что об этом администрация Трампа дала понять в частном порядке.

Ранее Bloomberg узнало, что чиновники Великобритании не смогли убедить администрацию Соединенных Штатов вернуться к обсуждению с Украиной сделки о полезных ископаемых, подписание которой сорвалось после перепалки Трампа и Зеленского. По информации источников агентства, в Вашингтоне отклонили просьбу Лондона, заявив, что американскому руководству нужно время, чтобы остыть.

Источник: ТАСС