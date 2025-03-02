Белый дом: Зеленский отказался от прекращения огня на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Владимир Зеленский не согласился на прекращение огня на Украине, что противоречит желанию завершить конфликт.

"В Овальном кабинете Зеленский сразу же начал продвигать идею [о предоставлении Украине гарантий безопасности], ставя телегу впереди лошади. Наши команды ведут активные переговоры, и никто не хочет завершить эту войну больше, чем президент [США Дональд] Трамп. В ходе своей [предвыборной] кампании он говорил об этом, но для этого процесса нужны свои шаги, а президент Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы война закончилась, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?" - сказала Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

При этом она не предоставила каких-либо объяснений, когда именно Зеленский отказался от прекращения огня.

Источник: ТАСС